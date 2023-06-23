Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Aydın’da yürütülen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, 26 farklı branşı ile yaz döneminde de gençleri beklerken, başvuru kayıtları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları yaz döneminde faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Aydın’da da 26 farklı branşta verilen eğitimler uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilirken, spor okullarının yaz dönemi 4 Temmuz günü düzenlenecek tören ile başlayacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 17 ilçede düzenlenen spor okullarında 5-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sportif kurslar verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede voleyboldan atletizme, badmintondan basketbola, jimnastikten karateye kadar 26 farklı branşta açılan kurslar öğrencilerini bekliyor.

Aydın’ın 17 ilçesinde aktif bir şekilde ücretsiz spor eğitimlerinin verildiği GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz spor Okulları ise 4 Temmuz günü Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek programla yaz dönemine başlayacak. Aynı zamanda küçük yaştaki çocukların da spora alıştırılması ve sevdirilmesi amacıyla Aydın Okul Öncesi Çocuk Şenliği de düzenlenecek.

GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları için kayıtların başladığını duyuran Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda ise “Yaza hareketli giriyoruz sloganıyla Yaz Spor Okulları başlıyor. Gençlerimiz, çocuklarımız için onlarca spor branşında eğitim veren GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları 4 Temmuz Salı günü açılıyor. Tüm halkımız davetlidir. Hemen başvur sporla yaşamaya başla” ifadeleri yer aldı.