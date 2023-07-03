Denizli’de çocukların sabırsızlıkla beklediği GSB Spor Okulları açılış töreni yarın Hasan Güngör Spor Salonunda yapılacak. Kentte 21 branşta açılan ücretsiz kursların yanı sıra farklı engel gruplarının yararlanacağı Engelsiz Spor Okulları da yer alıyor.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yıl boyunca devam eden GSB Spor Okulları, yaz dönemi ile birlikte spora yeni başlayacak çocukları da içine alarak yeni gruplarını bekliyor. Kurslar çerçevesinde bu sene basketboldan karateye, eskrimden taekvandoya kadar 21 sportif branşta ücretsiz çalışmalar yapılacak. Haziran ayının ortalarında başlayan online kayıtlara tüm ilçelerde yoğun bir ilginin olduğu belirtildi. 4-18 yaş grubunu kapsayan kurslara ilk 20 günde 13 bin 657 kişinin başvurduğu açıklandı. Kurslara henüz kayıt yaptırmayanlar geç kalmış değil. Başvurular denizli.gsb.gov.tr adresinde bulunan on-line kayıt formu üzerinden ya da İlçe Müdürlüklerine bizzat yapılabilecek. Kayıtlar açılış tarihinden sonra da dönemler halinde devam edecek.

Açılış seremonisi 4 Temmuz Salı günü

Tüm branşlarda sporcuların gösterilerini sunacağı açılış seremonisi 4 Temmuz Salı günü saat 16.00’da Hasan Güngör Spor Salonunda yapılacak. Denizli’nin dört bir tarafındaki tesislerde yaz dönemi GSB Spor Okullları çalışmalarında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı 86 antrenörün görev alacağı açıklandı.

Engelliler unutulmadı

Engelli bireylerinde spor okullarına katılmalarına yönelik program yapıldı. Bedensel engellilerde halter, badminton, tekerlekli sandalye basketbol ve tenis, işitme engellilerde halter, zihinsel engellilerde beden eğitimi ve spor eğitimleri, görme engellilerde ise judo branşlarında çalışmalar yapılacak. Engelli bireylere yönelik açılacak kurslarda, bu alanda Bakanlık eğitimine tabi tutulan tecrübeli antrenörler görev alacak.