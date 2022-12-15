Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Aydın Yurtları’nda kalan öğrenciler arasında düzenlenen masa tenisi turnuvası sona ererken, turnuvada dereceye giren takımları kupaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Aydın Yurtları’nda kalan öğrenciler arasında düzenlenen masa tenisi turnuvası sona ererken, turnuvada dereceye giren takımları kupaları takdim edildi.

GSB Aydın Yurtları’nda kalan öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirebilmelerine ve her türlü kötü alışkanlıklardan korunarak, akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Spor Salonunda GSB Yurtları Arası Masa Tenisi Turnuvası gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı 13 yurt müdürlüğünden 32 kız 28 erkek toplamda 60 öğrencinin katıldığı Masa Tenisi Turnuvası, heyecanlı setlerle kıyasıya bir mücadele içinde sürdü. Turnuvayı birinci bitirerek Türkiye finallerinde Aydın’ı temsil etmeye hak kazanan takımlar Berin Menderes öğrenci yurdu ve Nazilli öğrenci yurdu oldu.

Gün boyunca devam eden ralliler boyunca kızlarda; 1. olan takım Berin Menderes Yurt Müdürlüğü olurken 2. Güzelhisar Yurt Müdürlüğü, 3. Meryem Yazıcıoğlu Yurt Müdürlüğü oldu. Erkeklerde ise 1. olan takım Nazilli Yurt Müdürlüğü, 2. olan takım Adnan Menderes Yurt Müdürlüğü ve 3. Takım Yenipazar Yurt Müdürlüğü oldu.

Türkiye’nin birçok ilinden Aydın’a eğitim hayatı için gelen binlerce öğrencilerden biri olan Berin Menderes Yurt Müdürlüğü’nde barınan Tıp Fakültesi öğrencisi Şeyda Can, “Kıyasıya rekabetin yaşandığı bu sportif organizasyonda yer almaktan çok mutlu oldum. Yurdumuzda sağlanan imkanlar ile arkadaşlarımızla bol bol masa tenisi oynama fırsatımız oldu. Takım olarak antrenmanlı bir şekilde turnuvada yer aldık ve birinci olduk. Bize bu dostluk içinde geçen rekabet ortamını sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığına, Bakanımız Muharrem Kasapoğlu’na ve bizlere desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’na teşekkür ederim” dedi.

Turnuva sonunda ödül almaya hak kazanan takımlara ödüllerini GSB Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtların müdürleri verdi.