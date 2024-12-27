Yunusemre 100. Yıl Meydanı’nda sahne alan Grup Levano, dinleyicilerine keyifli anlar yaşattı.

Yunusemre Belediyesi 100. Yıl Meydanı’nda kurulan Yeni Yıl Çarşısı’nda, düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. 29 Aralık’a kadar açık olacak çarşıda düzenlenen etkinlikler kapsamında Grup Levano sahne aldı. Dinleyicilerine keyifli anlar yaşatan Grup Levano, sevilen eserleri enstrümantal olarak dinleyenlerin beğenisine sundu. 100. Yıl Meydanı’nı dolduran vatandaşlara keyifli anlar yaşatan grubun performansı dinleyenlerden tam not aldı.