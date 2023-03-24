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Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugün dilencilere yönelik ilçede çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 19 Mart’ta ’depremzedeyiz’ diyerek dilenirken yakalanan 10 kişilik grubun şehir dışından tekrar geldiği belirlendi. 5 günün ardından yeniden gelen dilenciler tekrar yakalandı. Zabıta ekipleri dilencilere kişi başı 657 TL idari para ceza uyguladı.

Adana’nın Kozan ilçesine grup halinde gelerek dilencilik yapan 10 kişi 5 gün içinde iki kez yakalandı, hakların yasal işlem yapılarak para cezası kesildi.

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