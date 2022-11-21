Örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech 27 ülkeden 571 katılımcı, 120’den fazla ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçiyi 21. Kez Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi’nde buluşturacak. Fuar, 23-26 Kasım 2022 Tarihleri arasında gerçekleşecek

Örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech 27 ülkeden 571 katılımcı, 120’den fazla ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçiyi 21. Kez Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi’nde buluşturacak. Fuar, 23-26 Kasım 2022 Tarihleri arasında gerçekleşecek

Örtü altı tarım fuarı Growtech; 60 bin metrekare alanda, “Sera ve Teknolojileri” Sulama Sistemleri ve Teknolojileri”, “Tohumculuk”, “Bitki Besleme” ve “Bitki Koruma” ürün gruplarına sahip katılımcıları ağırlayacak. Growtech katılımcıları en son ürün ve teknolojilerini uluslararası tarım profesyonelleri ile buluşturacak.

“Keşfet, Büyüt, Kazan” mottosu ile ziyaretçilerine tarım sektöründeki inovatif yaklaşımları, teknolojileri, ürün ve hizmetleri keşfetme, işlerini büyütme ve daha fazla kazanma fırsatı sunana Growtech, doğru katılımcılar ile uluslararası ziyaretçileri 21. kez bir araya getirecek.

Fuara uluslararası ilgi büyük

Bu sene Almanya ve Fransa ilk kez milli katılımcı olurken, Hollanda, İspanya, Fransa, Çin ve Güney Kore ile 6 ülke milli katılımla pavilyon kuruyor. Her geçen yıl ulusal ve uluslararası katılımcı sayısının giderek arttığı Growtech için 120’den fazla ülkeden 60 binin üzerinde

ziyaretçi Antalya’da olacak. Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Engin Er, “Türk tarım sektörü ihracattaki payını her geçen yıl artırmaya devam ediyor. Ülkemiz tarım sektörünün ihracat potansiyeli çok yüksek. Sektörün en önemli pazarlama ve ticaret platformu olarak hizmet ettiğimiz sektörde üzerimize düşenin en iyisini yapma bilinci ile hareket ediyor ve Türk tarım sektörünün gücünü ve potansiyelini uluslararası tarım sektörü paydaşları ve profesyonelleri ile aynı çatı altında buluşturuyoruz” dedi.

Tarımda sürdürülebilirlik ve inovasyon konuşulacak

Fuar her sene farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Tarımsal üretime katma değer katan ve sektörel farkındalık oluşturan yenilikçi çalışmaları destekleyen Growtech’te fuar esnasında Antalya Ticaret Odası iş birliği ile ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ve Antalya Teknokent organizasyonunda Bitki Islahı Proje Pazarı gerçekleşecek. Bunun yanı sıra Tarım Yazarı Mine Ataman ve Growtech iş birliğinde yapılacak olan “Tarım Sohbetleri” tarım teknolojileri ve tarımın geleceği ufuk açıcı sohbetlerle 25 Kasım’da Growtech’te olacak. Growtech, Tarım Sohbetleri ile tarım teknolojileri konusunda sorular sormaya, soruları cevap aramaya ve yeni bakış açıları kazandırmaya devam edecek.

Growtech, Connect Platformu ile yıl boyu iletişim bağlantı fırsat sunuyor

Growtech’i katılımcı ve ziyaretçileri için her yıl bir adım daha ileriye taşımak için yeni projeler üzerinde çalıştıklarından bahseden Engin Er: “Katılımcı ve ziyaretçilerimiz yeni dijital hizmetlerimizden biri olan Growtech Connect Platformu’nu, Growtech 2022’de deneyimleme fırsatı bulacaklar. Bu sayede, katılımcılarımız standını ziyaret eden ziyaretçilerin bilgilerine ulaşabilecekler. Ziyaretçilerimiz de katılımcılarımız ile ilgili detaylı bilgiyi mobil cihazları aracılığı ile kendi profillerine kaydedecek. Böylece fuar sonrasında da gerçek zamanlı iletişim ve etkileşimi sağlayarak verimi artıracak. Ayrıca başka yeni bir dijital uygulamamız olan Growtech dijital katılımcı listemiz ile tüm katılımcılarımızın detaylı bilgilerini web sitemizde yayınlıyoruz. Bu sayede ziyaretçilerimiz fuar başlamadan önce web sitemiz aracılığı ile katılımcılarımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyor ve katılımcılarımız ile iletişim kurabiliyorlar. Fuar alanına gelmeden randevu programlarını hazırlamaları fuarı da daha verimli geçirmelerine fayda sağlıyor” dedi.