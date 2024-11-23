Dünyanın en büyük örtü altı tarım fuarı GROWTECH. ANTALYA üçüncü gününde de yoğun ilgiyle karşılaştı. Fuar bu akşama kadar Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak.ANTALYA (İGFA)- Sektöre gerçekçi bir gelecek vizyonu sunarak, sürdürülebilir yatırımlara, teknolojik yeniliklere ve ihracat odaklı projelere rehberlik eden GROWTECH. ANTALYA, 285’i uluslararası olmak üzere toplamda 684 katılımcıyı ağırlamaya devam ediyor. Bu akşama kadar 161 farklı ülkeden ziyaretçiye ev sahipliği yapmayı hedefleyen fuarın, son gününde rekor düzeyde ziyaretçi sayısına ulaşması bekleniyor.

Fuar kapsamında katılımcı ve ziyaretçilere zengin bir konferans programı sunan GROWTECH. ANTALYA’nın ilk iki gününde tarım sektörünün gelişimi ve geleceği üzerine birbirinden farklı disiplinlerde başlıklar ele alındı.