Informa tarafından bu yıl 10-14 Ekim tarihlerinde ilk kez gerçekleştirilecek Growmach Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları & Teknolojileri Fuarı, sektörde yerli ve yabancı güçlü markaları buluşturmaya hazırlanıyor.

Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde düzenlenecek önemli organizasyon için hazırlıkları sürdürdüklerini belirten Fuar Direktörü Engin Er, uluslararası tarım makineleri profesyonellerinin tarımdaki son teknolojileri ve tarımda otomasyon alanındaki yeni ürünleri inceleme fırsatını Growmach’te bulacaklarını söyledi.

Bu yıl ilkini gerçekleştirecekleri ve uluslararası özellik taşıyan Growmach’ın yeni ticari fırsatlar oluşturmak için önemli bir platform olacağını vurgulayan Er, “Informa olarak Türkiye’de uluslararası bir fuara daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Hem Türk, hem de uluslararası tarım makinaları ve ekipmanları firmalarının Growmach’e yoğun ilgisi var ve alan satışları çok hızlı şekilde devam ediyor. Yerli ve yabancı tüm firmalar yeni pazarlara ulaşacak ve yeni satış bağlantılarına imza atarak cirolarını büyütme fırsatı bulacak. Growmach ile katılımcılarımızı Orta Doğu, Afrika, Balkanlar, Avrupa, Rusya & BDT ülkelerinden sektör profesyonelleriyle buluşturacağız. Ziyaretçilerimize son teknoloji ve yeni ürünleri tanıtacağız” diye konuştu.

Türkiye dünya sıralamasında yükselişte

Growmach Fuar Direktörü Engir Er, TARMAKBİR ve MAİB’in yayınladığı verilere göre Türkiye’deki tarım makineleri üretiminin özellikle son 20 yılda giderek arttığına dikkat çekti. Engin Er, şu bilgileri verdi:

“Tarım makineleri sektöründe 2023 yılı Ocak-Mayıs dönemi ihracatımız, 2022 yılı seviyesine göre değer bazında yüzde 4,6 artmış ve 594 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Bu verilerle sektör, genel makine sektörler sıralamasında 23 sektör arasında 6. sırada yer almıştır. İhracatımızda ülke sıralaması ABD, İtalya, Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Fransa, Irak, Bulgaristan, Avusturalya ve Romanya şeklindedir. Tarım makineleri sektöründe 2023 yılı Ocak-Nisan dönemi ithalatımız, 2022 yılı seviyesine göre yüzde 84 artmış ve 454 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Bu verilerle sektörümüz Nisan ayı itibarıyla 60 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiş olup genel makina sektörler sıralamasında 23 sektör arasında ihracatın ithalatı karşılama oranıyla 7. sırada yer almıştır. Toplam makinede ise 2023 yılı Ocak-Mayıs dönemi ihracatımız, 2022 yılı seviyesine göre yüzde 11,7 artmış ve 10,2 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Kilogram başına düşen ihracat birim değeri 7,3 dolar olmuştur.”

İnovasyon ödülleri başvuruları başladı

Growmach’te önem verdikleri etkinliklerin başında Growmach İnovasyon Ödülleri’nin geldiğini dile getiren Engin Er, İnovasyon Ödüllerinin tarım makineleri sektörü için önemli olduğunu vurguladı.

Ödül başvuru sürecinin devam ettiğini belirten Er, tarım makineleri sektöründe faaliyet gösteren ve yenilikçi ürün yaratan tüm firmaların bu ödüllere başvurabileceklerini sözlerine ekledi.

Fuara yapay zeka ve otomasyon damga vuracak

Bu yıl Growmach fuarına katılacak tarımda yapay zeka ve otomasyon alanlarında hizmet veren firmalar da son teknolojiye sahip ürünleriyle fuar ziyaretçilerini stantlarında ağırlayacak.

Ankara’da tarımsal ilaçlama droneları üretimi gerçekleştiren Mana Havacılık’ın Pazarlama Uzmanı Şeyda Gül, Growmach fuarında katılımcı olarak yer alarak hem dronelarını ve hizmetlerini tanıtacaklarını, hem de yeni bağlantılar kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Sektörel fuarlara önem verdiklerini dile getiren Gül, Growmach fuarında sertifikalı pilotlarla birlikte çiftçiler ve üretici firmalarla bir araya gelerek birebir iletişim kurma imkanı bulacaklarını kaydetti.

"İHA 1 ve İHA 2 konusunda sertifikalı pilotları yetiştirerek sektöre kazandırıyoruz"

Mana Havacılık hakkında bilgi veren Şeyda Gül, şunları söyledi:

“Firmamız 30 yıldan fazla havacılık tecrübesi olan bir kurucu ekibe ve 100’den fazla çalışana sahip. Tarımsal ilaçlama droneları üretiyor ve bu dronelarla çiftçilere ilaçlama hizmetleri sunuyoruz. Hem üretim hem de hizmetlerimizde insan odaklı yaklaşımımızla, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmayı hedefliyoruz. Mana Havacılık olarak 3 tipte drone üretimi, operasyonel hizmet ve eğitim konusunda hizmetlerimiz bulunuyor. İHA 1 ve İHA 2 sertifikalı pilotlarımızla isteyen çiftçilerimize dronelar aracılığıyla ilaçlama hizmeti de sunuyoruz. Ayrıca THK Üniversitesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı eğitimlerimizle de İHA 1 ve İHA 2 konusunda sertifikalı pilotları yetiştirerek sektöre kazandırıyoruz. Dronelarla havadan tarımsal ilaçlama yapmak, hem su hem de ilaç tasarrufu konusunda çiftçilere avantaj sağlıyor. Üstelik belli bir boya gelen ekinlerin traktörle sürüldüğünde yaşayabileceği zedelenmenin de önüne geçiyoruz. Böylece verimliliği de artırmış oluyoruz.”

Otomatik dümenleme sistemiyle çiftçinin işi kolaylaşıyor

Traktörü belli bir rota üzerinde uzaktan kumanda edebilme imkanı sunan ’otomatik dümenleme’ sistemi üreten AGV Technic’in Genel Müdürü Oğuzhan Arık da, bu sistem sayesinde ürünlerde verim artışı sağladıklarını ve işletme maliyetlerini düşürdüklerini söyledi.

"Otomatik dümenleme sistemi yakıt, zaman, iş verimi, gübre ve ilaçlamadan tasarruf sağlıyor"

Arık, “Otomatik dümenleme sistemi, sürücünün traktör ve kendi yürür tarım aletleriyle (biçerdöver, pancar toplama, pamuk hasat makinesi) işlenecek arazilerde kullanıcının belirlediği rota üzerinde düzgün hatlar oluşturma özelliğine sahip bir sistemdir. AGV Technic otomatik dümenleme sistemi; tarlanızda gerçekleştirdiğiniz işlemleri olumsuz hava şartlarından etkilenmeden konforlu bir şekilde tamamlamanızı sağlar. Daha çok ilaçlama gübreleme ve tohum ekimindeki uygulamalarda hat çizgilerinin üst üste gelmesini önler. Bu sistem sayesinde ilaç, gübre ve tohum sarfiyatını engellediği için girdi maliyetlerinin de düşürülmesini sağlar. Çiftçiler bu sisteme çok kolay şekilde adapte olabiliyor. Otomatik dümenleme sistemi yakıt, zaman, iş verimi, gübre ve ilaçlamadan tasarruf sağlıyor. Tüm yapılan işlemlerden yüzde 20 bir verim artışı elde edilebiliyor. Yani 100 dönümlük bir araziden 120 dönümlük ürün elde almanız mümkün oluyor. Minimum hassasiyetle, kolay kurulum, çoklu çalışma modları, uzaktan bağlantı ve 7/24 teknik desteğimizle çiftçimizin yanındayız” diye konuştu.

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek Growmach fuarında yerli ve yabancı firmalar ve üreticilerle bir araya geleceklerini dile getiren Oğuzhan Arık, ziyaretçilerin ürünlerini yakından inceleme imkanı bulacaklarını da sözlerine ekledi.

"Tarımsal verimliliği üst seviyeye taşıyoruz"

Tarımda yapay zeka ve otomasyon alanında hizmet veren İstanbul merkezli Move On firmasının Kurucusu Ömer Faruk Koç ise, tarım sektöründeki üreticilere hem verimlilik hem de tasarruf konusunda avantajlar sağladıklarını söyledi.

Koç, Move On firması olarak geliştirdikleri patentli yazılımlarla, traktörlere entegre edilen yapay zeka ve kamera sistemleriyle birlikte özellikle ekim sonrasındaki ürün hasadı, ilaçlama gübreleme ve çapalama gibi alanlarda tarımsal verimliliği üst düzeye taşıdıklarını belirtti.

"5 firma arasında yer alıyoruz"

Move On’un çalışmaları hakkında bilgi veren Koç, şunları söyledi:

“Firmamız ilk patentini 2018 yılında aldı; Ocak 2020’den itibaren de faaliyete başladık. Şu anda Marmara bölgesi ağırlıklı olmak üzere; Türkiye çapında hizmet veriyoruz. Tarımda yapay zeka ve traktörlerin otonomisi için çalışan dünyadaki 5 firma arasında yer alıyoruz. Tarımdaki verimsizliğin önüne geçerek sektöre ve çiftçilere faydalı olmak istiyoruz. Elleri klavyede ayakları da toprakta olan bir firmayız. Yazılım ve Arge ekiplerimizin geliştirdiği farklı seviyelerdeki yapay zeka yazılımlarıyla birlikte sektördeki büyümemizi sürdürüyoruz. Bitki sayımı, yabani ot ayrımı, tarla verimlilik analizi ve ürün hasadındaki kayıpları minimize etmek için de bu sistem oldukça yararlı sonuçlar veriyor. Yaptığımız araştırmalar sonucunda geleneksel yöntemlerle dönüm başına yüzde 8’lik bir fire oluştuğunu gördük. Move On ile traktörlere tarlada hassas konumlandırma yapılarak ürünler en optimum şekilde hasat ediliyor. Hasat esnasındaki kayıpların da önüne geçilmiş oluyor. Şu anda yurtdışına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Yurtdışından elde ettiğimiz gelirlerle ülkemize katma değer sağlamak istiyoruz.”

Ömer Faruk Koç, bu yıl katılacakları Growmach Fuarı ile Antalya bölgesindeki üreticiler ve firmalarla ilk defa buluşmanın heyecanı yaşadıklarını da sözlerine ekledi.