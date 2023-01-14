FTA Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk, yapılan hatalara inanamadığını belirterek, "Kendimiz ettik kendimiz bulduk. Bu maçın tek suçlusu biziz, bu hatalar devam ederse biz maç kazanamayız" dedi.

FTA Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk, yapılan hatalara inanamadığını belirterek, "Kendimiz ettik kendimiz bulduk. Bu maçın tek suçlusu biziz, bu hatalar devam ederse biz maç kazanamayız" dedi.

Süper Lig’in 19. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında ağırladığı Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, ligde bir çok kez bugünki gibi hayal kırıkları yaşadıklarını belirtti. Maç içinde olanların inanılır gibi olmadığını ifade eden Groenendijk, “İlk yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Domine ediyorduk maçı, sonuna doğru geldiğimizde beraberlik golü yedik. Ben anlamadım bu kadar basit kolay gol yememeliyiz. Çünkü bizim hedeflerimiz var. Bu hedeflere yürürken 3 puanlar gerekiyor, galibiyetler gerekiyor. Ancak bu şekilde basit goller yediğinizde bu hedeflerden uzaklaşmış oluyoruz. Hoca ekibi olarak biz oyuncularımızı her yerde korumak, desteklemekle yükümlüyüz. Ancak bazı zamanlar vardır ki oyuncuların da aynaya bakması lazım. Herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım, yapılan hatalar yenilir yutulur cinsten değildi. Geriden pasla oyunun kurulmamasını istedik. Zemin kötüydü, oyuncular geriden kurmaya çalıştığı anda yenilen anlamsız gol bizi zora soktu” diye konuştu.

"Kendimiz ettik kendimiz bulduk"

İkinci yarı verdikleri reaksiyonun ardından golü bulduklarını kaydeden Groenendijk, “Bir kaç dakika içinde görülen anlamsız ve gereksiz bir kırmızı kart bizi 40 dakika, 3 puanı getirmek için 10 kişi müdafa yapmak durumunda bıraktık. Defansif boşluktan yararlanan rakip ikinci beraberlik golünü buldu.Maçı şu şekilde tarif ediyorum, kendimiz ettik kendimiz bulduk. Kesinlikle hakemlik, rakiplik, saha dışına dayandırabileceğimiz bir faktör yok. Bunu kendimiz oluşturduk ve bu duruma düştü. Bu maçın tek suçlusu biziz. Bu hatalar devam ederse biz maç kazanamayız. Klasmanda bulunduğumuz bu kötü durumdan çıkmak için maç kazanmamız, puanlar lazım. Bu puanları bu kadar kolaylıkla yediğimiz gollerden sonra kazanamayız. Maçlar devam ediyor. Önümüze bakmamız lazım. Mental olarak güçlü kalmamız gerekiyor. Olumlu bakmaya çalışıyoruz. Önümüzde sıkışık bir periyot var. Kupa maçı ve Galatasaray maçı var. Tüm bunlara mental olarak hazırlık yapmak durumundayız” ifadelerini kullandı.