TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde grizu patlaması sonucu 41 madencinin hayatını kaybettiği ocakta kısmen devam eden yangının söndürülebilmesi için 3’üncü barajın kurulumuna başlandı.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde grizu patlaması sonucu 41 madencinin hayatını kaybettiği ocakta kısmen devam eden yangının söndürülebilmesi için 3’üncü barajın kurulumuna başlandı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürleri (TTK) kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde -300 kotunda meydana gelen grizu patlaması nedeniyle 41 madencinin şehit düştüğü kazanın ardından başlayan yangının söndürülebilmesi için 3’üncü barajın inşasına başlandı.

Üretimin durdurulduğu ve giriş-çıkışların savcılık tarafından izinle gerçekleştiği maden ocağında devam eden yangının tamamen söndürülebilmesi için hava akışını kesmeye yönelik 2 baraj inşa edilmişti. TTK tahlisiye ekiplerince yapılan son kontrollerde yangının devam ettiği tespit edilirken -100 kotuna taş tozu torbalarından bir baraj daha inşa edilmeye başlandı.

"Soruşturma devam ediyor"

Öte yandan 41 madencinin şehit düştüğü kazayla ilgili soruşturmada devam ediyor. 50’den fazla şehit madenci yakını, yaralı madenciler ve kazadan sağ kurtulan madencilerin ifadelerine başvurulan soruşturma çerçevesinde görevlendirilen 6 Cumhuriyet Savcısı ile 6 İş Müfettişinin çalışmaları ise devam ediyor.

Maden kazasının neden yaşandığının tespitine yönelik 7 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin de saha incelemelerinin ardından ön rapor için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.