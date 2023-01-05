Zonguldak’ta vatandaşlar kış aylarında grip ve soğuk algınlığından korunmak için aktarları tercih etti.

Zonguldak’ta vatandaşlar kış aylarında grip ve soğuk algınlığından korunmak için aktarları tercih etti.

Vatandaşlar, aktarlarda paketlenmiş olarak satılan Ihlamur, zencefil, havlıcan, kabuk tarçın, karanfil, kuş burnu, papatya kış çayı karışımını alarak korunmaya çalışıyor. Kış çayı karışımı tezgahlarda paketi 30 TL satılıyor.

Vatandaşlar bu karışımı sıcak suyun içine atarak içiyor. Aktar İsmail Yılmaz, “Bu havalarda herkes öksürüyor. Herkes grip olmuş. Nezle zaten var. Her şey tavan yapmış. Herkes hasta. Bizim önerdiğimiz şeyler: Ihlamur, zencefil, havlıcan, kabuk tarçın, karanfil, kuş burnu, papatya bunları paketlenmiş halinde veriyoruz. Bunlardan bir tutam alıyorsun, şenliğin içine atıyorsun döşenmesini bekliyorsun. İçilebiliyor. Hem öksürük, bronşit, nefes darlığı balgam söktürür rahatlatır. Paketlenmiş halinde satılıyor. Fiyatı 40 TL. İsteyen olursa da ayrıca tek tek de verebiliyoruz" diye konuştu.