Grip salgınına dikkat

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Aile Hekimi ve Acil Servis Sorumlusu Uzm. Dr. Mehmet Erhan Burgut, grip vakalarının arttığına dikkat çekerek, "Bu nedenle vatandaşların dikkat etmesi lazım. Kötü durumda olan herkes acil servise başvurmalı" dedi.

Burgut, geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha fazla seyreden grip vakalarının, vatandaşların acil servislere olan başvurusunu da artırdığını belirterek, salgın konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Gripten korunmanın, öncelikle bulaşmasını önlemekle başlayacağını ifade eden Burgut, "Bağışıklığımızı yüksek tutmak da önemlidir. Bunun için vitamin, mineralden zengin doğru beslenmek ve uykumuza dikkat etmek gerekir. Özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için ciddi sağlık riskleri taşıyor. Bu yılki salgında, hastalığa yakalananların iyileşme süreçlerinin uzadığı gözlemleniyor. Uzun iyileşme süreci, hastaların günlük yaşamlarını ve çalışma hayatlarını olumsuz etkileyebiliyor" diye konuştu.

"Hastalık yok, hasta var"

"Hastalık yoktur, hasta vardır" diyen Burgut, şu önerilerde bulundu: "Gereksiz ilaç kullanımından kaçınmak lazım. Çünkü her ilaç her hastaya verilmez. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku, bağışıklık sistemini güçlendirerek gripten korunmada etkilidir. Grip belirtileri şiddetlendiğinde veya uzun sürdüğünde doktora başvurmak gerekiyor. Başvuru yapmadan evde ilaç kullanmak çok tehlikeli. O nedenle acil servise başvurarak aile hekiminin vereceği ilaçlarla iyileşmek vatandaşların daha da sağlıklı olmasını sağlar."

