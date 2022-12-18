BOLU (İHA) – Kış mevsimi ile birlikte artış gösteren grip salgınında hastaneler adeta doldu taştı. Bolu’da da yayılan salgın neticesinde veliler çocuklarını okula göndermekte tedirgin hale geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda eğitim gören 6 bin öğrencimizin okullarına gitmediğini tespit ettik” dedi.

BOLU (İHA) – Kış mevsimi ile birlikte artış gösteren grip salgınında hastaneler adeta doldu taştı. Bolu’da da yayılan salgın neticesinde veliler çocuklarını okula göndermekte tedirgin hale geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda eğitim gören 6 bin öğrencimizin okullarına gitmediğini tespit ettik” dedi.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte Bolu’da özel ve devlet hastaneleri grip, öksürük ile boğaz ağrısı çeken hastalarla dolarken, bunların çoğunun çocuk hasta olduğu görüldü. Velilerin ise hastalığın okullardan yayıldığı düşüncesiyle çocuklarını okula göndermekte tedirginlik yaşadıkları öğrenildi. Konu ile alakalı açıklama yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, şehirde 6 bin öğrencinin okula gitmediğini, İl Sağlık Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürü ile yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda salgının normal bir grip olduğunu ve yüzde 10 oranında azalma gösterdiğini aktardı.

“Velilerden sık sık bize okulların tatil edilmesi noktasında talepler geliyor”

Okulların tatil edilmesi hususunda taleplerin geldiğini aktaran Vali Kılıç, “Genel anlamda zaten kış sezonuna girdiğimiz için hava değişimi var, havalar soğuyor. Griple alakalı artışlar devamlı beklenen bir şey. İlimizde de bu noktada bir artış var. Ama bu artış da azalışa dönmeye başladı. Okullardan tabii öğrencilerden, velilerden sık sık bize okulların tatil edilmesi noktasında talepler geliyor. Bu noktada Sağlık Müdürlüğüyle, Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapmış olduğumuz değerlendirmelerde şu aşamada okulların tatil edilmesinin çok uygun olmadığını, böyle çok ciddi anlamda bir salgının olmadığını, bu konuda beraberce bir değerlendirme yaptık” dedi.

“Okula gelmeyen 6 bin civarında öğrenci var”

6 bin öğrencinin okula gitmediğini aktaran Vali Kılıç, “Bir de bu griple alakalı biliyorsunuz bunun bir geçişi, yaklaşık bir hafta, on gün bir tatil gerekir. Yani bununla ilgili olarak. Bu da uzun bir süre. Eğitimi de çok olumsuz etkileyecek bir durum. Bu dönemlerde zaten okullara griple, bu tip hastalıklarla gelmeyen öğrenciler sürekli olur. Bizde yaklaşık 47-48 bin öğrencimiz var Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda. Burada da okula gelmeyen 6 bin civarında bir öğrenci var. Bunların bazılarınr veliler işte tedbir amaçlı göndermiyor, bazıları grip olmuş. Bunun da okulların kapatılmasını, eğitime ara vermeyi gerektirir bir rakam olmadığını düşünüyoruz. Çocukların eğitimi de önemli” diye konuştu.

“Eğitime devam etmeyi düşünüyoruz”

Vali Erkan Kılıç, “Okulları kapattığın zaman bazı aileler eşli olarak çalışıyorlar. Bu çocukların aynı zamanda evde bakım ihtiyacı da oluyor. Bu sefer çalışan kişiler işte izin durumu, farklı şeyler oluyor. O yönden de ayrı bir sıkıntı oluyor. Tabii biz bunu düşünmüyoruz ama şu noktada daha çok dediğimiz gibi çok ciddi bir şey yok. Bu dönemlerde devamlı bu tip vakalar olur. Eğitime devam etmeyi düşünüyoruz. Tedbir anlamında maske takmak isteyen çocuklar, semptomları gösteren çocuklar takabilir” şeklinde konuştu.