Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mümine Türksoylu, grip sonrası gelişen menenjit meningokok hastalığından korunmada grip aşısının etkili olduğunu belirterek, “Bebeklere 6’ncı aydan itibaren influenza aşısı yapılabiliyor. Grip aşısı, hem hastanın influenza geçirmeyip bağışıklığını desteklemeye yardımcı olacak hem de meningokok gibi diğer ağır hastalıklardan korunmasını sağlayacak. Dolaylı olarak da olsa grip aşısı meningokoktan korunma sağlayabilir” dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mümine Türksoylu, grip sonrası gelişen menenjit meningokok hastalığından korunmada grip aşısının etkili olduğunu belirterek, “Bebeklere 6’ncı aydan itibaren influenza aşısı yapılabiliyor. Grip aşısı, hem hastanın influenza geçirmeyip bağışıklığını desteklemeye yardımcı olacak hem de meningokok gibi diğer ağır hastalıklardan korunmasını sağlayacak. Dolaylı olarak da olsa grip aşısı meningokoktan korunma sağlayabilir” dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mümine Türksoylu, bebek ve çocuklarda kış aylarında sıklıkla görülen grip (influenza) sonrası gelişebilecek menenjit meningokok tehlikesi hakkında açıklamalarda bulunarak, grip aşısının önemine vurgu yaptı. İnfluenza geçiren bir hastanın vücut direncinin azaldığına dikkat çeken Türksoylu, yapılan araştırmalarda grip sonrası ağır seyreden meningokok vakalarında artış yaşandığını söyledi. Türksoylu, kış döneminde yaşanan gribal enfeksiyon artışıyla birlikte meningokokta da artış yaşanabileceğine vurgu yaparak, “Bebeklere 6’ıncı aydan itibaren influenza aşısı yapılabiliyor. Grip aşısı, hem hastanın influenza geçirmeyip bağışıklığını desteklemeye yardımcı olacak hem de meningokok gibi diğer ağır hastalıklardan korunmasını sağlayacak. Dolaylı olarak da olsa grip aşısı meningokoktan korunma sağlayabilir” dedi.

"Çok sinsi bir hastalık"

Menenjitin ölümcül bir hastalık olduğunu belirten Türksoylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı zamanda çok ciddi sekeller bırakan bir hastalık. Özellikle epilepsi, sağırlık, böbrek yetmezliği gibi kalıcı hasarlara sebep olabiliyor. Çok sinsi bir hastalık. Normal bir grip gibi hafif ateş ve burun akıntısıyla başlayıp, saatler içerisinde çok kötüleşebiliyor. Hasta bizlere çok ağır bir tabloda gelebiliyor. Bu yüzden erken dönemde aşılamayı öneriyoruz. Menenjitten tek korunabilme yöntemi aslında erken aşılanma.”

Tek tedavi yöntemi antibiyotik

Bebeklerde ilk 6 ay ve 1 yaş arasında meningokok enfeksiyonunun daha sık görüldüğüne işaret eden Türksoylu, hastalığın ilerleyen yaşlarda da tehlike oluşturduğunun altını çizdi. Türksoylu, meningokokun tek tedavi yönteminin antibiyotik olduğunu ve bu tedaviye hızlı bir şekilde başlanması gerektiğini söyledi.