Başakşehir Belediyesi’nin yaz etkinlikleri çerçevesinde dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko müzikseverlerle bir araya geldi. Rus piyanist, Sular Vadisi’nde Başakşehirlilere resital sundu.

Başakşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği yaz etkinliklerine doludizgin devam ediyor. Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko, etkinlikler çerçevesinde Sular Vadisi’nde sevenleriyle bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu konserde Grinko, Başakşehirlilere müzik ziyafeti sundu.

Grinko’nun sevenleri tarafından milyonlarca kez dinlenen “Valse” adlı eseri bu sefer Başakşehir’den yükseldi. Grinko, sahne aldığı müzisyenlerle birlikte duygusal parçalar da çaldı. Birbirinden güzel eserler, Başakşehirli müzikseverlerden büyük beğeni topladı.