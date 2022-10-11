Grip hastalığının risk grubunda bulunan kişilerde ağır seyredebildiğini söyleyen Uzm. Dr. Selim Yüksel, "Bu kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit, orta kulak iltihabı ve oldukça nadiren beyin ve sinir sisteminde hasar oluşması, kalp kası hasarı gibi ciddi tablolara neden olabilir" dedi.

Grip hastalığının risk grubunda bulunan kişilerde ağır seyredebildiğini söyleyen Uzm. Dr. Selim Yüksel, "Bu kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit, orta kulak iltihabı ve oldukça nadiren beyin ve sinir sisteminde hasar oluşması, kalp kası hasarı gibi ciddi tablolara neden olabilir" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği grip aşısı ve Covid-19 hakkında bilgilendirme eğitimi, Körfez Belediyesi’nin Yarımca sahilinde bulunan 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü’nde gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Selim Yüksel tarafından verilen eğitime, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar katıldı.

"Grip, risk grubunda olan kişilerde ağır seyredebilir"

Uzman Dr. Selim Yüksel, hastalıktan korunmada en etkili yöntemin grip aşısı olduğunu, aşının yanında ise kişisel hijyen kurallarına dikkat etmenin ve ellerin bol su ve sabunla yıkanması olduğunu belirtti. Grip hastalığının, influenza virüsünün sebep olduğu, genellikle yıl içerisinde sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde daha sık görülen bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirten Yüksel, "Toplumun özelliklerine göre her yıl belirli sayıda insanı etkiler ve hastalandırır. Bu nedenle her yıl sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başı arasında beklenen sayıda kişide görülen bu hastalık mevsimsel grip olarak ifade edilmektedir. Grip belirtileri, virüsün vücuda girmesinden sonraki 1 ila 3 gün içerisinde ortaya çıkmaktadır. Hastalık bebeklik döneminden yaşlılığa kadar tüm yaş grubunu etkilemekte ve görülebilmektedir. Bununla birlikte risk grubunda yer alan kişilerde hastalık diğer kişilere göre daha ağır seyredebilmektedir. Bu kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit, orta kulak iltihabı ve oldukça nadiren beyin ve sinir sisteminde hasar oluşması, kalp kası hasarı gibi ciddi tablolara neden olabilir" dedi.

"Bu kişilere aşı uygulanmamalı"

Grip aşısına da değinen Yüksel, "Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi (hayatı tehdit eden) alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır. Bugüne kadar Covid-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir. Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır" diye konuştu.

"Aşı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir"

Grip aşısı sonrası yüzde 15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık ve şişlik oluşabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (yüzde 1’in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir. Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir. Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz. Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir"