Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, geçtiğimiz Ocak ayında grev yapan sağlık çalışanlarına soruşturma açıldığı iddiasıyla hastane yönetimlerine tepki gösterdi.

Geçtiğimiz Ocak ayında mali ve sosyal hak kayıpları, sağlıkta şiddet ve mobbing uygulamaları konularına dikkat çekmek amacıyla bir günlük iş bırakma eylemi yapan sağlık çalışanları hakkında inceleme başlatıldığı iddialarına, Demokratik Sağlık Sen’den tepki geldi. Grevin kanuni bir hak olduğuna, mahkeme kararlarının bulunduğuna dikkat çeken Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, kamu görevlilerine aba altından sopa göstererek ceza verilmesine sessiz kalmayacaklarını söyleyerek, Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduklarını söyledi.

"Daha kanunu bilmiyor ama ceza veriyor"

Greve katılanlara inceleme başlatılması iddiası üzerine hastane yönetimlerine tepki gösteren Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, verilen cezalar arasında da mesleğe göre ayrımcılık yapıldığını söyledi. Demircan, "Geçtiğimiz Ocak ayında mali ve sosyal hak kayıpları, sağlıkta şiddet, mobbing uygulamaları konularına dikkat çekmek ve kamuoyu oluşturmak üzere bir günlük iş bırakma eylem kararı aldık ve uyguladık. Akabinde bu eyleme katılan bazı sağlık çalışanlarından anayasal hakkı olan bir fiili yerine getirdiği için görüş istenilerek inceleme başlatıyorsunuz. Daha kanunu bilmiyor ama ceza veriyor. Cezayı verirken de meslektaşlarına uyarı, diğer meslek mensuplarına da kınama cezası veriyor. Elini vicdanına koymuyor. Kanun tanımıyor, onca mahkeme kararını umursamıyor. Ve bu disiplin cezalarını verirken gerekçe olarak da Anayasanın ’Sağlık Hizmeti Alma Hakkına’ atıfta bulunuyor. Yani cezayı verirken Anayasanın 34. Maddesini görmüyor ama soruşturmayı sonuçlandırırken Anayasal hak diyor. Anayasal haklar ne zamandır kişiye özel hale geldi? Bir kişiye kınama cezası verirken bir diğerine uyarı cezası vermek Anayasanın eşitlik ilkelerinden birisi midir?" dedi.

"Hesabını Cumhuriyet Başsavcılığına vereceksiniz"

Hastane yönetimlerinin kanun dışı iş yaptığını söyleyen Başkan Demircan, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarının altını çizdi. Başkan Demircan, "Kamu görevlilerine aba altından sopa göstererek ceza vereceksiniz, bizde susacağız. Üç beş gün sonra bu görevleriniz biter zulmettiğiniz arkadaşlarınızla aynı ortamda mesai arkadaşı olarak çalışmak durumunda kalırsınız ve yüzlerine bakacak yüzünüz olmaz. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 18. Maddesi çok açık. Diyor ki: ’Bir ilde 100 ve üzeri üyesi olan sendikanın il temsilcisi ve 50 ve üzeri üyesi olan ilçe temsilcisi haftada dört saat idari izinli sayılır.’ Bitti bu kadar! Sana yorum hakkı tanımıyor; sana bu izini hak edene ver diyor. Ama bu arkadaşlar o kanun metinlerini düzenleyen kişilerin referansı ile o koltuklarda oturuyor; fakat onların çıkardıkları ne kanunlara ne genelgelere sadık kalmıyorlar. Yani görevlerini kötüye kullanıyorlar, suç işliyorlar. Kanuna aykırı bir şekilde iş yapmanızı sizden kim istiyor, bunun da hesabını Cumhuriyet Başsavcılığına vereceksiniz" açıklamasında bulundu.