Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stilde yarın 72 kilogramda Selçuk Can ve 87 kilogramda Ali Cengiz bronz madalya, 77 kilogramda ise Yunus Emre Başar bronz madalya için repesaj maçına çıkacak.

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stilde yarın 72 kilogramda Selçuk Can ve 87 kilogramda Ali Cengiz bronz madalya, 77 kilogramda ise Yunus Emre Başar bronz madalya için repesaj maçına çıkacak.

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası Sırbistan’ın Belgrad şehrinde bugün başladı. Grekoromen stilde ilk gününde 55, 72, 77 ve 87 kilolarda mindere dört milli sporcu çıktı. 72 kilogram yarı final müsabakasında Selçuk Can, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade’ye 4-3 yenildi. Can, yarın bronz madalya müsabakasında repesajdan gelecek olan rakibi ile üçüncü olmak için karşılaşacak. 87 kilogramda Ali Cengiz yarı final müsabakasında Danimarkalı Turpan Bisultanov’a 6-0 mağlup oldu. Cengiz bronz madalya için repesajdan gelecek rakibi ile mücadele edecek.

77 kilogramda Yunus Emre Başar çeyrek final müsabakasında 9-7 yenildiği Kırgızistanlı rakibi Akzhol Makhmudov’un finale kalmasının ardından bronz madalya şansını devam ettirebilmek için repesaj maçına çıkacak.

Dünya Şampiyonası’nda yarın grekoromen stilde 63 kilogramda Ahmet Uyar, 67 kilogramda Murat Fırat, 82 kilogramda Burhan Akbudak ve 97 kilogramda Metehan Başar eleme karşılaşmaları oynayacak.