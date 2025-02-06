Grekoromen U15-U17 U-20 il birinciliği müsabakaları, kadınlar U-17-U23 güreş müsabakaları Çiğiltepe Spor Salonu’nda sona erdi.

Farklı yaş kategorilerinde düzenlenen müsabakalara birçok sporcu katılım sağladı. Müsabakaların ardından başarılı olan sporculara ve antrenörlere ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, genç sporcuların gösterdiği performanslardan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Güreşin Türkiye’de tarihi bir geçmişe sahip olduğunu ve bu tür organizasyonların bu geleneği sürdürme noktasında önemli bir rol oynadığını vurgulayan Kasapoğlu, şunları ifade etti:

"Bu organizasyon, yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda sporun ruhunu taşıyan bir etkinliktir. Genç sporcularımızın gösterdiği başarılar, geleceğin şampiyonlarının yetişmesine vesile olacaktır. Biz, İl Müdürlüğü olarak sporun her dalını destekliyoruz ve gelecekte de bu tür organizasyonların artarak devam etmesini sağlamak için üzerimize düşeni yapacağız. Gençlerimizin, sadece bu sporda değil, hayatın her alanında başarıya ulaşması için elimizden geleni yapacağız."

Kasapoğlu, ayrıca güreşin Türk halkı için çok önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, bu sporu daha da yaygınlaştırmak ve genç sporcuları teşvik etmek adına yapılacak yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.