Sırbistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 125 puanla şampiyon oldu.

Sırbistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 125 puanla şampiyon oldu.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. Türkiye, grekoromen stilde 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Şampiyonada 130 kiloda Rıza Kayaalp, 82 kiloda Burhan Akbudak altın madalya aldı. Milli güreşçilerden 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 87 kiloda Ali Cengiz bronz madalya kazanırken, 97 kiloda Metehan Başar ve 67 kiloda da Murat Fırat beşinci oldu.

Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 125 puanla birinci oldu. Azerbaycan 118 puanla ikinci, Sırbistan da 110 puanla üçüncü oldu.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, 2009 yılında Danimarka’da yapılan şampiyonadan sonra ilk kez takım halinde şampiyon oldu.