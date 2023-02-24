Polonya’da Greenpeace aktivistleri, başkent Varşova’daki Poniatowski Köprüsü’ne "Polonya hala Rus petrolü satın almaya devam ediyor" yazılı pankart astı.

Polonya’da Greenpeace aktivistleri, başkent Varşova’daki Poniatowski Köprüsü’ne "Polonya hala Rus petrolü satın almaya devam ediyor" yazılı pankart astı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 1. yıldönümünde Greenpeace aktivistleri tarafından Polonya’nın başkenti Varşova’da Poniatowski Köprüsü’ne, dev bir pankart asıldı. Asılan dev pankartta Lehçe olarak "Polonya hala Rus petrolü satın alıyor" ifadeleri yer aldı. Greenpeace Polonya, resmi sitesinden yapılan eylemle bağlantılı yayınladığı haberde, "Hukuk ve Adalet Partisi (Prawo i Sprawiedliwosc) açıklamalarının aksine, Rus petrolü Polonya’ya akmaya devam ediyor. Bu yıl ve önümüzdeki yıl, devlete ait PKN Orlen şirketi, Kremlin’e bağlı Rus şirketinin hesabına alınan petrol karşılığı sekiz milyar zloti aktaracak. Bu yatırılacak miktar sayesinde Putin’in ordusu, İran’dan 90 bin adet (90000) Şahid dronlarını satın alabilir. Rusya’nın Ukrayna’ya topyekün saldırı başlattığı günün yıldönümünde Poniatowski Köprüsü’ne altmış metrelik bu pankartı asıyor ve PKN Orlen şirketinin Rusya’dan petrol alımını durdurmasını talep ediyoruz" denildi.