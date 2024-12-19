“UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması 2024” sonuçları açıklandı. Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarıyla dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), bu yıl 435 puanlık artışla toplam 6070 puan elde ederek 677’nci sırada yer aldı. Türkiye genelinde tüm üniversiteler arasında 70’inci olan İGÜ, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ise 15’inci sırada derecelendirildi.

2010 yılında Endonezya’da başlatılan GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması, dünya genelinde üniversitelerin sürdürülebilirlik performanslarını ölçüyor. Üniversiteleri; kampüs yerleşimi ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları, ulaşım, eğitim ve araştırma olmak üzere 6 farklı kritere göre değerlendiren GreenMetric, çevresel bilinci artırmayı ve sürdürülebilirlik alanında farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, daha önce açıklanan Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2025’te de önemli bir başarı elde etti. THE sonuçlarına göre genel sıralamalarda dünyada 1001-1200 bandında derecelendirilen İGÜ, Türkiye üniversiteleri arasında 13’üncü, vakıf üniversiteleri arasında ise 8’inci sırada yer aldı.

“Sıfır Atık Belgesi” ile sorumluluk bilinci

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı benimseyerek enerji verimliliği ve doğal kaynakların etkin kullanımı alanlarında çalışmalar yürütüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanan İGÜ, kampüs genelinde atık yönetim sistemini daha etkin hale getirerek çevresel zararı minimuma indiriyor.

“Sadece bireyleri değil, toplumu da dönüştürmeyi hedefliyoruz”

Sonuçların açıklanmasının ardından İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, “Üniversitemiz, ilk kez 2022 yılında GreenMetric sıralamasına girerek bu alanda önemli bir adım attı. 2024 yılında puanımızı 435 artırarak 6070’e yükselttik. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak, sürdürülebilir bir dünya hedefi doğrultusunda attığımız her adımı büyük bir sorumlulukla ele alıyoruz. Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik alanında geliştirdiğimiz projeler ve uygulamalar, geleceği daha yaşanabilir kılmak adına taşıdığımız bilincin bir yansımasıdır. Eğitim ve araştırma faaliyetlerimizle sadece bireyleri değil, toplumu da dönüştürmeyi hedefliyoruz. GreenMetric 2024 sonuçlarında elde ettiğimiz başarı, bu çabalarımızın bir göstergesidir. Dünyanın karşı karşıya olduğu çevresel zorlukların farkındayız ve bu doğrultuda üniversite olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak, ortak hedefimiz ve vazgeçilmez önceliğimizdir” dedi.

Prof. Dr. Bahri Şahin, kampüste yürütülen çevreci projeler hakkında da bilgi vererek şunları ekledi:

“Kampüsümüzde yağmur suyu hasadı, sürdürülebilir ulaşım çözümleri ve enerji tasarrufu gibi uygulamalarla çevresel sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Ayrıca eğitim ve araştırma alanlarında yürüttüğümüz interaktif faaliyetlerle çevresel bilinci artırmaya ve kaynakları verimli kullanmaya yönelik sürdürülebilir bir model oluşturuyoruz.”