İklim değişikliği krizine karşı Yaşar Üniversitesinde, sürdürülebilir yeşil enerji için proje geliştirildi. İnşaat mühendisliği bölümünde yürütülen AB ’Erasmus Plus’ eğitim programı GreenBIM ile inşaat ve mimarlık alanındaki öğrenci ve profesyoneller, enerji verimli bina tasarımı ve Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) konusunda uzmanlaşacak.

İklim değişikliğiyle başa çıkmak için her geçen gün bilimsel çalışmalar hız kazanırken, binalardaki sürdürülebilir enerji verimliliği öne çıkıyor. Uzmanlarsa Türkiye’nin geniş bir kentsel dönüşüm sürecine girmesi gerektiğini belirtirken, Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliğinin (AB) yükseköğretime yönelik eğitim uygulaması ’Erasmus Plus’ hibe programı çerçevesinde GreenBIM projesini hayata geçirdi. İnşaat mühendisliği bölümünde yürütülen AB ’Erasmus Plus’ eğitim programı GreenBIM ile inşaat ve mimarlık alanındaki öğrenci ve profesyoneller, enerji verimli bina tasarımı ve Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) konusunda uzmanlaşacak.

GreenBIM ile inşaat ve enerji sektöründe faaliyet gösteren profesyonellere yönelik, binalardaki enerji verimliliği konusunda verilecek eğitimlerin yanı sıra konu vatandaşlara da anlatılacak. Türkiye Ulusal Ajansının da desteklediği, 250 bin Euro bütçeli program, 2025 yılının haziran ayına kadar sürecek ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İnşaat mühendisliği ile mimarlık bölümünde öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra mühendis ve profesyonellerin de katılacağı etkinliklerde, yeterlilik sertifikaları verilecek. İnsanların hayatta kalmasının dünya ekosistemindeki sürdürülebilirlik sayesinde gerçekleşmesini temel alan proje ile şehirlerdeki nüfus artışıyla doğru orantılı olarak artan karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor.

GreenBIM’ın, Türkiye’de yıkılma riski taşıyan 6 milyon 800 bin konutun kentsel dönüşüm projesine entegre edildiği takdirde hem büyük tasarruf hem de sürdürülebilirliğin sağlanacağını belirten Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Eğilmez, "Şehirler; verimli, dirençli ve çevre dostu olmalı. Bu nedenle, AB ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ortak bir şekilde desteklenen, ’Erasmus Plus Yükseköğretimde İş Birliği Ortaklıkları Programı’ çerçevesinde yürütülen GreenBIM, enerji verimliliğinin YBM aracılığıyla tasarlanması ve yönetilmesine katkıda bulunabilecek teknolojinin ön saflarında yer alan profesyonellerin eğitimine yönelik içerikler üretmeyi amaçlıyor. Proje içeriği; ev, ilçe ve şehir düzeyinde yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli bir şekilde üretilmesini ve kullanılmasını sağlayabilecek akıllı binaların önünü açmayı hedefliyor. Proje, akıllı enerji dağıtım sistemleriyle birleştiğinde, yüksek verimli ve sıfır emisyonlu binalara imkan sağlayacak" diye konuştu.