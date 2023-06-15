Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, bu günlerde altında yaşanan hareketliliğe dikkat çekerek “Özellikle yatırım tarafından bakılınca ani fiyat hareketleri oluyor. 50-100 TL gramajda yükselme veya düşme olunca vatandaş tedirgin oluyor. Yatırımcılara çağrımız, sabırla metanetle beklesinler” dedi.

Yatırımcıların panik havasında olmaması ve bekleme tavsiyesinde bulunan Yazıcı, “Seçimler bitti artık düğünlerin çok olduğu ve Arap turizmin hareketli olduğu bir döneme girdik. Kuyumcular olarak hazırlıklarımızı yaptık yaz sezonuna hazırız. Umarım bundan sonra işlerimiz hareketli geçecek diye beklentimiz var. Ancak fiyatların çok hareketli olması vatandaşı biraz beklemeye doğru ittiğini görmekteyiz. Özellikle yatırım tarafından bakılınca ani bir hareket oluyor yani, 50-100 TL gramajda yükselme veya düşme olunca vatandaş tedirgin oluyor. Yatırımcılara çağrımız, sabırla metanetle beklesinler. Çünkü altın uzun vade bekletildiğinde mutlaka en karlı yatırım aracı. Yatırımcı panik havasında olmasınlar mutlak surette beklesinler ve uzun vadede yüzde 30-50 gibi rakamlarda değer kazanacaktır. Global piyasalara bakılınca uluslararası özellikle FED’in açıklamaları Amerika’daki işsizlik oranları beklenen enflasyon rakamları dünya piyasalarında bu hareketliliği ön görüyor. Umarım inşallah sıcak savaş olmaz. Savaşın olması durumunda merkez bankaları düzeyinde altının rezervlerini artırıma doğru gidiyor. Haliyle ne kadar talep varsa o ürün her zaman artış sağlar” dedi.

"Gram altın fiyatlarında bin 850-2 bin 100 seviyelerine doğru bir ön görümüz var"

Altının yıl içinde çıkışını sürdüreceğini ve 2 bin 100 seviyelerini göreceğini tahmin ettiklerini belirten Yazıcı, “Vatandaş bize, dolar mı alalım? altın mı? diye soruyor. Altın almak her zaman avantajlı çünkü dolar Onsx TL karşılığı altın fiyatı çıkar ama dolar tek başına hareket eder. Altın iki taraflı hareket eder. O yüzden vatandaşımıza, yatırımcıya tavsiyem mutlak suretle altın alarak kenarda bekletsinler. Bu sürecin sonucunda Ons’un değerini nasıl tahmin ediyorsunuz dersen; piyasaların vermiş olduğu tepkiyle beraber 2 bin 300 sevilerinde bekliyoruz Ons’u önümüzdeki yıllarda. Belki bu çok kısa vadede de olabilir bu. Doların da 28 TL olması halinde altının da buradaki karşılığı bin 850-2 bin 100 seviyelerinde en kısa sürede olabilecek ön görümüz var” diye konuştu.

Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı da Arap turistlerin en çok altın takıyı tercih ettiğini belirterek “Bu sene beklentilerimiz biraz üst seviyede daha iyi olacak diye temenni ediyoruz. Altın yatırım aracı olarak görülmeli. Meslekte yaklaşık 35 yılımı doldurdum bu zamana kadar Alman’a, İngiliz’e altın sattığımı hatırlamıyorum. Araplar, hasır bilezikten tutun da altın takıların her türlüsünü alıyorlar. Arap turistler şimdiden gelmeye başladılar” şeklinde konuştu.