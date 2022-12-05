Altın haftaya yükselişle başladı. Spot piyasada altının ons fiyatı 1800 doların üzerini test etti. İç piyasada gram altın rekor tazeleyerek 1087 lirayı gördü.

Altın haftaya yükselişle başladı. Spot piyasada altının ons fiyatı 1800 doların üzerini test etti. İç piyasada gram altın rekor tazeleyerek 1087 lirayı gördü.

Uluslararası spot piyasalarda ons altın bin 800 doların üzerine yükseldi. Gram altın ise tüm zamanların rekorunu kırarak bin 87 lirayı gördü. Uzmanlar bu yükselişi Çin’in pandemi önlemlerini gevşetmesine bağlıyor. Bu gevşetmeyle beraber doların gerilemesiyle gram altın bin 87 lira ile rekor tazeledi. İç piyasada ise gram altın bin 83 lira, çeyrek altın bin 745 lira, yarım altın 3 bin 506 lira, tam altın 7 bin 250 liradan işlem görüyor.

Çin’in pandemi önlemlerini gevşetmesi altına rekor tazeletti

Altının haftaya rekorla başladığını belirten Kuyumcu Esnafı Günay Güneş, “Kapalıçarşı’da altın fiyatları başlı başına işçilik olduğu için bazen burada yansıyan fiyatlara göre 2-3 lira daha yüksek oluyor. Altında bugün bin 87 lira bandında işlem yaptık. Altının onsundaki hareketlilik olsun doların durağan bir seyri oluşu bu rakamları bize gösterdi. Doların biraz yukarı yönlü hareketi olsa altının gramında bin 150 liraları görebiliriz. Sene sonu için beklentimiz bin 200 lirayı görmesiydi. Dolarda hareket olsa beklenen hedefe ulaşabilirdik. Küresel olaylarda altının onsunu etkiliyor. Çin’de pandemi tedbirlerinin gevşetilmesi ve buna benzer dünyadaki küresel olaylar altındaki hareketliliği hızlandırdı. Uzun vadede altın her zaman güvenli liman. Yastık altı altınları aslında rekorla beraber bekliyorduk fakat halkın beklentisi de gram altının bin 100 - bin 200 lirayı görmesi ki, şuanda bir durağanlık söz konusu. Bu yükselişte yüklü bir geri satış görmedik” dedi.

“Altında tarih tekerrür etti”

Geçtiğimiz yılın aynı ayında altının aynı şekilde yükselişe geçtiğini belirten Güneş, “Çeyrek altın şuanda bin 745 lira, tam altın 7 bin 250 lira gram altın ise bin 83 liradan işlem görüyor. Gün içinde eskiden altında hareket olduğunda 50 kuruş, 1 lira oynama olurdu ve buna şaşırırdık. Artık gün içinde 10 liralık hareketleri görebiliyoruz. Tarih tekerrür etti diyebiliriz. Geçtiğimiz yılın aynı ayında tekrar altın yükselişe geçmişti. Bu yılda aynı şekilde aynı ayda yükselişe geçti. Bu durumda bizi şaşırttı” ifadelerini kullandı.