Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen “Grafik Tasarım Terimleri Sergisi” Grafik Sanatlar Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Uygungöz ve Arş. Gör. Berkem Bulut öncülüğünde gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen “Grafik Tasarım Terimleri Sergisi” Grafik Sanatlar Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Uygungöz ve Arş. Gör. Berkem Bulut öncülüğünde gerçekleştirildi.

2021-2022 ve 2022-2023 Öğretim Yılı Grafik Sanatlar Bölümü 2.sınıf öğrencilerinin Tipografi 2 dersi çerçevesinde yaptığı çalışmaların yer aldığı sergi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Alanı’nda düzenlendi. Serginin açılış konuşmasında eser oluşturmanın öneminden bahseden Grafik Sanatlar Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Uygungöz, “Tipografi olmazsa grafik tasarım eksik kalır. Öğrencilerimize tipografik eğitim verirken bazı kavramları grafik tasarım eğitimi süresince teknik terimler olarak kullanıyoruz. Bu terimleri kullanarak hem araştırılmasını hem de görsel malzemenin içerisinde kullanılmasını sağladık.” şeklinde konuştu.

“Grafik Tasarım Terimleri Sergisi” 16 Aralık Cuma gününe kadar Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Alanı’nda ziyarete açık olacak.