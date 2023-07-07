Şanlıurfa’daki Birecik Şefliği Kelaynak Üreme İstasyonu’nda koruma altında bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki 30 kelaynak kuşu doğaya bırakıldı. 4 kuşa ise göç yolunun izlenmesi amacıyla GPRS cihazı takıldı.

Bölge halkı tarafından "bereketin sembolü" olarak nitelendirilen, dünyada popülasyonu Fas ve Türkiye’de bulunan kelaynaklar, Fırat Nehri kenarındaki Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Birecik Şefliği Kelaynak Üreme İstasyonu’nda koruma altında tutuluyor. Bu yıl dünyaya gelen 57 yavruyla beraber istasyondaki kelaynak sayısı 334’e ulaştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Ortadoğu Ornitoloji Derneği (OSME) işbirliğiyle temin edilen güneş enerjisi ile çalışan 4 GPRS, göç yolunun izlenmesi amacıyla kelaynaklardan 4’üne takıldı. 30 kelaynak, veteriner kontrolünden geçirilerek kanat ve gaga boyları ölçüldükten sonra doğaya bırakıldı. GPRS takılan kuşlardan yaşça büyük olana Şanlıurfa, gençlere ise Birecik, Halfeti ve Fırat isimleri verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, “Bugün üretme istasyonunda 277 yetişkin kelaynağımız ve bu yılki yavrulama döneminde elde ettiğimiz 57 kelaynakla birlikte toplam 334 kelaynak kuşumuz bulunmaktadır. Bunların içerisinden 30 adet kuşumuzu göçe göndereceğiz” dedi.

Birecik Kaymakamı Kadir Duman ise, “Bugün Birecik için önemli bir gün. 50 yıldan fazla bir dönemin mutluluğunu birazdan yaşayacağız. 1950’lerde kelaynak kuşlarımız nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Sayıları 50’nin altına düştü. Tarım ilaçları ve avcılık nedeniyle sayıları azaldı. 1977’de bu tesisimiz kuruldu. 2 yetişkin ve 9 yavru ile başladığımız serüven son yıllardaki üretim rekorları sayesinde bugün 334 rakamına ulaştık. Üretim istasyonumuzun kapasitesi elhamdülillah doldu” şeklinde konuştu.

Doğal Hayatı Koruma Uzmanı Can Yeniyurt, güneş enerjisi ile çalışan GPRS cihazı ile kuşların takip edileceğini belirterek, “Bu sene 4 tane kelaynak kuşumuza verici taktık. Bu vericiler uydu vericileri. Bunları takmamızın amacı, geçtiğimiz yıllarda İsrail ve Mısır sınırında halkalı bireylerin görülmesi. Bu görülme bizi umutlandırdı. Ve kelaynakların göç yollarında neler yapılabileceği konusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar ile işbirliğine gittik” ifadelerini kullandı.