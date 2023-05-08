Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu (DÜKAT) ve Serbay Akademi iş birliği ile “İyi Bir Gelecek, İyi Bir Stajla Başlar” konulu eğitim gerçekleştirildi.

Bu yıl Karabük Üniversitesi Konukevi’nde Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu tarafından 4.’sü düzenlenen Girişimcilik Kampı’nda, Serbay Interactive yenilikçi Direktörü Özkan Gözütok, Düzce Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. “İyi Bir Gelecek İyi Bir Stajla Başlar” adlı sunumu ile Gözütok, girişimcilikte ve iş hayatına girişteki tecrübelerini anlattı.

Eğitimde Staj yapmanın önemini, üniversite hayatı boyunca öğrencilerin kariyerlerine nasıl yön vermeli, iyi bir stajın yaşamımıza etkisi hakkında bilgiler verildi.

Serbay Interactive Ajans Başkanı Görkem Özdemir, İş Geliştirme Uzmanı Sümeyye Atasever ve Dijital Stratejist Ertuğrul Özkan katılım sağladığı eğitim, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.