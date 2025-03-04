Müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ve "buz kırağı" şarkısıyla beğeni toplayan Aselda gözünü yükseklere dikti. Bir çok sanatçıdan ilham aldığını söyleyen Aselda, asıl amacının ise küçüklükten beri hayalinin sanatçısı Sezan Aksu gibi olmak istediğini söyledi.

Müzik dünyasında kalıcı işler yapmak isteidğini söyleyen çiçeği burnunda şarkıcı Aselda amacının saman alevi gibi parlayan sonradan kaybolan isimler gibi olmamak olduğunu açıkladı. Çocukluktan beri müzikle ilgilendiğini söyleyen genç sanatçı Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur hayranı olduğunu ve bu üçlünün parçalarını okumak istediğini söyledi.