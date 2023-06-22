İzmir’in Gaziemir ilçesinde polis ekipleri, cadde üzerinde omzunda av tüfeği ile gezen bir kişiyi görmesi üzerine hareke geçerek şahsı etkisiz hale getirdi. Şahsın, köpeğine ve çocuğuna saldırdığını ileri sürdüğü bir sokak köpeğini tüfekle vurmak istediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziemir ilçesi Feridun Pözüt Caddesi üzerine meydana geldi. İddiaya göre, Ç.T. (38), cadde üzerinde omzuna asılı af tüfeği ile geziyordu. Bunu fark eden polis ekipleri harekete geçerek şahsı kısa sürede etkisiz hale getirdi. Üzerinden biber gazı da çıkan Ç.T., ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahsın emniyetteki ifadesinde, köpeğine ve çocuğuna saldıran sokak köpeğini vurmak için cadde üzerinde tüfekle aradığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan Ç.T. ’ye idari para cezası uygulandığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.