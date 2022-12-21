Mersin’de trafik kazasında 2 kişinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan, ardından sürücünün 5 ay gibi bir süre yattıktan sonra serbest bırakılmasına aile tepki gösterdi.

Ata ailesi, 2 cana bedel olan kazada verilen cezanın az olduğunu savunarak, gereken cezanın verilmesini istedi.

Kaza, 10 Temmuz 2022 tarihinde Toroslar ilçesi Çopurlu mevkiinde meydana geldi. Kamil Yılmaz idaresindeki motosiklet, tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan A.H.T. idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada Yılmaz ile arkasında oturan Halil Ata ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan hafif ticari araç sürücüsü, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. Yaklaşık 5 ay cezaevinde yatan A.H.T.’ye 15 Aralık’ta yapılan karar duruşmasında 5 yıl hapis cezası verilirken, uygulanan iyi halle ceza 4 yıl 2 aya düşürüldü. Daha önce suç kaydı bulunmayan şahıs, tahliye edildi.

Olayla ilgili İHA muhabirine konuşan Halil Ata’nın annesi Semiha Öztürk, oğlu için adalet aradığını belirterek, “Bu sene Kurban Bayramı’nın 2’nci gününde arkadaşıyla birlikte motosiklet ile kaza yaptı. Kaza sonucu oğlum ve arkadaşı hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan kişi ise 5 ay hapisten yattıktan sonra serbest bırakıldı. Hakim bey kendi evladını kaybetse bu kadar mı ceza verirdi? Kardeşinin üzüntüsüne dayanamayan büyük oğlum, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Adalet istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bu çocuğumun kanı yerde kalmasın. 2 tane torunum babasız kaldı. Kurban olayım sana. Benim yapabileceğim bir şey yok, yaşlıyım. Bu olayın cezasının 5 ay olmaması lazım” diye konuştu.

Eşi Ceylan Ata ise kazadan sonra kocasının 2 gün yoğun bakımda yattığını vurgulayarak, “Daha sonra vefat etti. Benim eşim henüz 34 yaşında ve 2 çocuk babası. Ben hak istiyorum, adalet istiyorum. Şu an kazaya sebep veren sürücünün suç olduğunu gösteren görüntüler ve beyanlar var. Buna rağmen bu kişi sadece 5 ay yatıp, sonra elini kolunu sallaya sallaya dışarda geziyor. 2 canın bedeli bu mu? İnsanlar canını yolda mu buluyor. Benim 2 tane çocuğum yetim kaldı. Bu yetim kalmanın bedeli 5 ay mı? Bu çarpan kişi göz göre göre eşim ve arkadaşının önünü kesmiş. O an motorla gelen biri mümkün değil duramaz. Lütfen buna dikkat edilsin. Biz bu cezayı kabul etmiyoruz. Çektiğimiz çileyi bir biz bir de Allah biliyor. Biz eşimle birlikte toprağa giriyoruz. Lütfen adalet istiyorum. 2 canın bedeli bu olmamalı. Zaten hukuki olarak bir üst mahkemeye itirazımızı gerçekleştirdim. Ben hak yerini bulsun istiyorum. Kalbim, ruhum huzur bulsun istiyorum” şeklinde konuştu.

Abla Mine Yalçınsoy da Halil Ata’nın kendi elinde büyüdüğünü kaydederek, “Onların savunmasında ailem perişan oldu, ben perişan oldum diyor. Hakim serbest bırakırken bu sürücüyü, keşke bizim çocuğumuzu da geri verseydi. Onlar düğün bayram yaparken, bizim yaramız durmadan kanıyor. Bu 5 ay ile sınırlı olmamalı. 15 yıldan bahsediliyordu, güzel bir giyinme ile iyi hal olmuyor. Biz adaletin tam anlamıyla uygulanmasını istiyoruz” dedi.