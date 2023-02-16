Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan Recep Yalçın, gözü gibi baktığı, beslediği büyükbaş hayvanını satarak elde ettiği parasını depremzedelere ulaştırılmak üzere Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz’a teslim etti.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan Recep Yalçın, gözü gibi baktığı, beslediği büyükbaş hayvanını satarak elde ettiği parasını depremzedelere ulaştırılmak üzere Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz’a teslim etti.

Alaplı Yedigelli köyünde yaşayan Yalçın, parasını depremzedelere bağışlayacağını açıkladığı ineğini bir süre önce satılığa çıkardı. Kısa sürede satan Yalçın, elde ettiği 8 bin TL parasını depremzedelere ulaştırılmak üzere, ziyaret ettiği Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz’a teslim etti. Alaplı Kaymakamı Yılmaz, 8 bin lirayı AFAD’ın depremzedelere ulaştırmak üzere yardım hesabına aktararak, dekontunu da Yalçın’a verdi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, bir fabrikada işçi olarak çalışan Recep Yalçın’ın depremzedelere yardımda farklı bir tercihte bulunduğunu ifade ederek, "Kendisi sahibi olduğu ineğini satarak bedelini bana teslim etmek istediğini ifade etti. Ben de bu bedeli AFAD hesaplarına aktaracağım. Bu süreçte bir kez daha insanımızın örnek yardımlaşma ve dayanışma çabalarını gördük. Kardeşimin bu yardımı bizim için çok değerlidir. Böyle bir felakette de kardeşimiz sahip olduğu ineği satarak depremzedelere ulaştırılmak üzere bize teslim etti. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum, kutluyorum kendisini. Böyle yardımsever kardeşlerimize bütün kapıların açılmasını Allah’tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

Recep Yalçın da depremzedeleri gördüğünde çok etkilendiğini anlatarak şöyle dedi:

"Biz tok yatarken depremzede kardeşlerimizin aç yatmasını istemedim. Onların hallerini anladığım için kendimizin besleyip büyüttüğü büyüttüğümüz ineğimizi satarak Allah rızası için depremzede kardeşlerimize bağışladık. Biz birlik beraberlik içinde olduğumuz için bize de bu yardımı yapmak düşerdi."