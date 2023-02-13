Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 21 Ekim 2007 tarihinde terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal’ın bugüne kadar ailesi tarafından büyük bir özenle muhafaza edilen özel eşyaları, Hatay’ın Defne ilçesi Subaşı Mahallesi’ndeki depremzedeye teslim edildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 21 Ekim 2007 tarihinde terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal’ın bugüne kadar ailesi tarafından büyük bir özenle muhafaza edilen özel eşyaları, Hatay’ın Defne ilçesi Subaşı Mahallesi’ndeki depremzedeye teslim edildi.

Deprem sonrasında Isparta Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde, Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal’ın ailesi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ulaşarak, şehidin özel eşyalarının deprem bölgesine iletilmesini istedi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehidin bavulunu deprem bölgesine giden ekibe teslim etti. Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, şehidin özel eşyalarının bulunduğu bavulu Hatay’da depremden zarar gören Aktaş ailesine teslim etti.

"Şehidimizin emanetini canımız gibi koruyacağız"

Ekipler, Yusuf Aktaş’a şehidin özel eşyalarını teslim ederken, "Şehidimizin ailesinin bugüne kadar özenle sakladığı ve manevi değeri yüksek olan bavul ve eşyaları kullanılmak veya saklanmak üzere sizlere teslim ediyoruz" dedi. Şehidin bavulu ve özel eşyalarının teslimi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, Yusuf Aktaş emanete sahip çıkacaklarını dile getirdi. Yusuf Aktaş’ın kuzeni Can Aytaç ise "Şehidimizin emanetini canımız gibi koruyacağız, saklayacağız, ihtiyacımız olursa kullanacağız. Şehidimizin emaneti hatıra olarak bizde kalacak" açıklamalarında bulundu.