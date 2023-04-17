Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligin son üç haftasında şampiyonluk yarışı veren Samsunspor, Eyüpspor ve birebir rakibi olan play-off mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü’nü mağlup etti. Böylece Göz-Göz, puanını 52’ye çıkardı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligde rakip fark etmeden engelleri aşmayı başarıyor. İzmir temsilcisi özellikle ligin son üç haftasında önce şampiyonluk ve liderlik yarışı veren Samsunspor’u, daha sonra birebir rakibi olan ve play-off mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü’nü son olarak da doğrudan Süper Lig’e çıkmaya çalışan Eyüpspor’u mağlup etti. Göztepe, kritik 3 maçta 9 puan olarak rakiplerini ve zirvedeki puan hesaplarını tekrar yaparken, Samsunspor’un da üst lig hayalini bir hafta ertelemişti.

Sarı-kırmızılılar, 31. maçlar sonunda haftayı 52 puanla play-off hattının son sırasında tamamlamayı başardı. İzmir temsilcisi, gelecek hafta İzmir derbisinde Altay’a konuk olacak.