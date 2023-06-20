Göztepe, Senegal 1. Ligi takımlarından Diambars forması giyen 2003 doğumlu sol kanat oyuncusu Ibrahima Sory Diallo ile ilgileniyor.

Spor Toto 1. Lig’de geride kalan sezonu yedinci sırada tamamlayan Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kadrosuna genç oyuncu takviyeleri de yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Diambars forması giyen 20 yaşındaki Senegalli sol kanat oyuncusu Ibrahima Sory Diallo ilgileniyor. Öte yandan genç oyuncu ile Göztepe’nin yanı sıra İsviçre kulüplerinin de temas kurduğu öğrenildi.

Turnuvaya damga vurdu

Göztepe’nin sahibi olan Sport Republic grubun düzenlediği turnuvada Diambers takımının attığı 7 golün 6’sına (4 gol, 2 asist) doğrudan katkı veren Diallo, sarı-kırmızılı gözlemcilerin dikkatini çekmeyi başardı.