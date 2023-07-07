Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Arda Özçimen’le birlikte hem rotasyon oluşturup hem de rekabet edebilecek yerli bir kaleci transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Ferhat Kaplan ve Orkun Özdemir’i gündemine aldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, transferde daha önce Kasımpaşa’dan Tarkan Serbest, Altınordu’dan Ali Dere’yi ve A. Keçiörengücü’nden ise Ogün Bayrak’ı kadrosuna katmıştı. İzmir temsilcisi geride kalan sezonun son bölümlerinde hatalı goller yiyen Arda Özçimen’in yanına hem rotasyon oluşturup hem de rekabet edebilecek yerli bir kaleci transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim bonservisi elinde olan iki kaleciyi gündemine aldı. Bu kalecilerden birisi son olarak Giresunspor forması giyen 34 yaşındaki file bekçisi Ferhat Kaplan olurken, diğer kaleci ise son olarak Ümraniyespor forması giyen 28 yaşındaki Orkun Özdemir oldu. Göztepe’nin iki kaleciyle de görüşmeleri devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, uygun şartların oluşması durumunda iki kaleciden birini transfer etmesi bekleniyor.