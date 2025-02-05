Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın Gaziantep FK’yı konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Göztepe, yarın saat 20.45’te evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Kupada grup aşamasında ilk maçında Erzurumspor FK’yı deplasmanda 1-0’la geçen İzmir ekibi, ikinci maçını da kazanarak 2’de 2 yapmak istiyor. Konuk ekip Gaziantep FK ise gruptaki ilk maçında İstanbulspor’u 4-0 mağlup etmeyi başardı.

İki ekibin bu sezon Trendyol Süper Lig’de oynadığı mücadeleyi Gaziantep FK 2-1’lik skorla kazandı.

Göztepe’de sakatlıkları bulunan Isaac Solet, Taha Altıkardeş, Koray Günter, Romulo ve Juan, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinden Batuhan Kolak yönetecek. Kolak’ın yardımcılıklarını Azad İlhan ve Mehmet Ali Vardar yapacak.