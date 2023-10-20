Göztepe, Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında yarın Şanlıurfaspor’u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek 3 maçlık galibiyet serisini 4’e çıkarmak istiyor.

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Göztepe, yarın Şanlıurfaspor’la karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı İstanbul bölgesinden Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Ömer Lütfü Aydın ve Kadir Akıllı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bayram Başkan olacak.

Müsabaka öncesinde ev sahibi ekip Göztepe, 14 puanla 5. sırada yer alırken, konuk ekip Şanlıurfaspor ise 9 puanla 13. sırada bulunuyor. Son 5 maçını kaybetmeyip 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek hem çıkışını sürdürmek hem de 3 maçlık galibiyet serisini 4’e çıkarmayı hedefliyor. Şanlıurfaspor ise İzmir temsilcisini yenerek alt sıralardan uzaklaşmanın peşinde.

Öte yandan Göztepe, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar rakip filelere de 3 gol atarken, kalesinde de 4 gol gördü.