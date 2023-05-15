Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında Süper Lig’e doğrudan çıkma mücadelesi veren Çaykur Rizespor’la, Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşılaşacak. Zorlu müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, mücadele öncesinde topladığı 58 puanla play-off hattının yedinci basamağında yer alırken, Çaykur Rizespor ise 66 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Karadeniz temsilcisini mağlup ederek play-off’u garantileyip üçüncülük iddiasını devam ettirmek isterken, Çaykur Rizespor ise Göz-Göz’ü mağlup edip Süper Lig biletini almanın peşinde.

Öte yandan Göztepe, Spor Toto 1. Lig’de 12 maçtır kaybetmiyor.