Göztepe, Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında yarın 16.00’da Boluspor’a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, iki maçlık galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 8. hafta müsabakasında Boluspor’la karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Bolu Atatürk Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı Balıkesir bölgesinden Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Mehmet Şengül ve Göktuğ Hazar Erel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak. Bu zorlu karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip Boluspor 6 puanla 14. sırada yer alırken, konuk Göztepe ise 11 puanla 8. sırada bulunuyor. Son 4 maçını kaybetmeyip 3 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, Boluspor’u da mağlup ederek hem çıkışını sürdürmek hem de iki maçlık galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip ise İzmir temsilcisini yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Öte yandan Göztepe, bu sezon dış sahada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puan toplamayı başardı.