Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligde oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyince play-off hattına iyice yaklaştı. İzmir temsilcisinin, ligde 1 maç fazlası olan ve play-off hattında bulunan Bodrumspor’la arasında 5 puanlık bir fark bulunuyor.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’de son haftalarda gösterdiği performansla adeta vites yükseltti. İzmir temsilcisi, ligdeki son 5 maçında Altınordu, Tuzlaspor ve Yeni Malatyaspor (hükmen) müsabakalarından 3 puan alan taraf olurken, Boluspor ve Pendikspor ile ise berabere kaldı.

Göztepe, puanını 40’a yükseltirken, play-off hattında bulunan ve bir maç fazlaları olan Ankara Keçiörengücü’nün 47, Bodrumspor’un ise 45 puanı bulunuyor.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, 1 Nisan Cumartesi günü düşme hattında yer alan Denizlispor’a konuk olacak.