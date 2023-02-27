Göztepe’nin 2002 doğumlu kalecisi Arda Özçimen, Başakşehir ile oynanan hazırlık maçında kalesine gelen 10 isabetli şutu kurtararak güven verdi.

Göztepe’nin 2002 doğumlu kalecisi Arda Özçimen, Başakşehir ile oynanan hazırlık maçında kalesine gelen 10 isabetli şutu kurtararak güven verdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’nin kalecisi Arda Özçimen, adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu sezon ligde 4 maça çıkan 21 yaşındaki file bekçisi, Türkiye Kupası’nda da 3 maçta görev aldı. Arda, hafta sonunda oynanan ve geliri depremzede vatandaşlara bağışlanacak olan Başakşehir maçında da yaptığı 10 kurtarışla teknik heyeti mutlu etti. Öte yandan taraftarlar da maç sonunda özellikle Arda’ya yoğun ilgi gösterdi.