Göztepe taraftarları, Karşıyaka’nın antrenmanını ziyaret ederek, ’Tek tribün tek yürek’ mesajı verdi.

Göztepe taraftarları, Karşıyaka’nın antrenmanını ziyaret ederek, ’Tek tribün tek yürek’ mesajı verdi.

İzmir’in iki ezeli rakibi Göztepe ve Karşıyaka, Kahramanmaraş merkezli ve çevre illerinde etkileyen deprem felaketinden sonra bir kampanya gerçekleştirdi. İki takım, bu süreçte ortak hareket ederek fiziki olmayan İzmir derbisi düzenledi. Karşılaşmadan elde edilecek bilet gelirinin ise afet bölgesine aktarılacağı duyuruldu.

Dostluk havasının büründüğü İzmir’de bugün güzel bir gelişme oldu ve sarı-kırmızılı taraftarlar, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki antrenmanda Karşıyakalı futbolculara baklava ikram etti. Göztepe ve Karşıyaka taraftarları, yeşil-kırmızılı futbolcularla, yöneticiler, omuz omuza, ’Tek tribün tek yürek’ mesajı verdi.