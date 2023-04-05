Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’ye sezon başında transfer olan Kenneth Obinna Mamah, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 3 gol, 3 asist yaparak 6 gole katkı verdi.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’de son 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak yükselişe geçti. İzmir temsilcisi, bu süreçte play-off hattı ile arasındaki puan farkını da 1’e indirdi. Durum böyle olunca oyuncuların skor katkısı da artmaya başladı. İzmir temsilcisine sezon başında transfer edilen Kenneth Obinna Mamah, ilk sezonunda takıma verdiği katkıyla taraftardan ve teknik heyetten tam not aldı. 24 yaşındaki forvet, bu sezon ligde sarı-kırmızlı formayla 22 maça çıkarken, 3 gol, 3 asistle 6 gole katkı verdi. Nijeryalı oyuncu, Sakaryaspor (1) ve Denizlispor (2) karşılaşmalarında toplam 3 gol atarken, Yeni Malatyaspor (1), Keçiörengücü (1), Pendikspor (1) mücadelelerinde de 3 asist yaptı.

Mamah, Yasin Öztekin’den sonra Romal Palmer’le birlikte takıma skor anlamında en fazla gol katkısı veren futbolcu konumunda yer alıyor.