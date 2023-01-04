Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Emir Ortakaya, bu sezon sarı-kırmızılı takımda gösterdiği istikrarlı performansıyla dikkatleri çekiyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Emir Ortakaya, bu sezon sarı-kırmızılı takımda gösterdiği istikrarlı performansıyla dikkatleri çekiyor.

İzmir temsilcisi Göztepe’de forma giyen savunma oyuncusu Emir Ortakaya, sezon başında Fenerbahçe’den Göztepe’ye kiralık olarak transfer olmuştu. 18 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ortakaya, bu sezon Göztepe formasıyla 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 maça çıkarken, bu maçlarda bin 684 dakika süre aldı ve takımının en fazla sahada kalan oyuncusu oldu. Böylece genç oyuncu, gösterdiği istikrarlı performansla adından söz ettirmeye başladı ve ligin belli bölümlerinde Fenerbahçe’nin genç oyuncusunu geri çağıracağı da iddia edilmişti. Öte yandan başarılı defans oyuncusu, bu süreçte skor üretmezken 4 de sarı kart gördü.