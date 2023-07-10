Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’nin genç oyuncusu Efe Can Saçıkara, Isparta 32 Spor Kulübü’ne transfer oldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, iç ve dış transferde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon için iddialı bir kadro oluşturmak için güçlendirme çalışmalarını sürdürürken yeni sezonda takımda düşünülmeyen oyuncularla da yollarını ayırıyor. İzmir ekibi son olarak 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Efe Can Saçıkara’nın Isparta 32 Spor Kulübü’ne transfer olduğunu resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Efe Can Saçıkara’nın geri alma hakkıyla birlikte Isparta 32 Spor Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Altyapımızdan yetişen Efe Can’a teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.