Göztepe, U19 takımına Nijeryalı Anthony Junior Dennis’i transfer etti. 19 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Göztepe, U19 takımına Nijeryalı Anthony Junior Dennis’i transfer etti. 19 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak 2004 doğumlu Anthony Junior Dennis’i U19’a transfer etti ve genç oyuncu ile Mayıs 2024’e kadar sözleşme imzalandı. Nijeryalı futbolcunun, kazanılan Bandırmaspor maçında da sevinç karelerinde olduğu ortaya çıktı.