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Paket bilet fiyatları şu şekilde:

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Yılport Samsunspor, 33. haftasında Eyüpspor, 37. haftasında da Çaykur Rizespor’u Gürsel Aksel Stadyumu’nda konuk edecek.

Spor Toto 1. Lig’in 31, 33, 37. haftalarında Göztepe’nin sırasıyla Yılport Samsunspor, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakaların 3 maçlık paket biletleri satışa sunuldu.

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