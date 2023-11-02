Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon ev sahipliği yaptığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, hafta sonu oynanacak maçta Kocaelispor’u mağlup ederek evindeki üçüncü galibiyetini elde etmek istiyor.

Yeni sezondaki ilk maçını Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki zeminin bozuk olması sebebiyle Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynayan Göztepe, ev sahipliği yaptığı maçta Sakaryaspor’a 1-0 kaybederek sezona iç saha mağlubiyetiyle başlamıştı. Üçüncü hafta oynanan Çorum FK müsabakasıyla Gürsel Aksel’e dönen sarı-kırmızılılar, taraftarının önündeki ikinci maçtan da istediğini alamadı ve rakibine 2-1 kaybetti. İzmir temsilcisinin rakiplerini konuk ettiği karşılaşmalarda işler istenildiği gibi gitmezken Göztepe, evindeki üçüncü maçında Bandırmaspor’u konuk etti ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu süreçte taraftarının önünde galibiyete ulaşamayan satı-kırmızılılar, daha sonra evinde oynadığı Adanaspor (1-0) ve Şanlıurfaspor (3-0) maçlarını kazanmayı başardı. Böylece İzmir ekibi, ev sahipliği yaptığı 5 maçta, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplayabileceği 15 puanın sadece 6’sını almış oldu.

Öte yandan Göztepe, 4 Kasım Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynayacağı Kocaelispor maçını kazanarak bu sezon evindeki üçüncü galibiyetini elde edip ligdeki zirve yürüyüşünü devam ettirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar aldığı 20 puanla, Eyüpspor’un (24) ardından ligde ikinci sırada yer alıyor.