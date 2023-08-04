Kadroya eklenen yeni transferlerden sonra Göztepe’de uzun boylu oyuncu sayısı artmış oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yaz transfer dönemini hareketli geçirerek şu ana kadar 10 oyuncu kadrosuna kattı. Bu oyuncuların dikkat çeken bir ortak özelliği ise çoğu futbolcunun uzun boylu olması oldu. Kadroya yeni katılan Mateusz Lis ve Ümit Akdağ 192 santimetre, Kubilay Kanatsızkuş ve Taha Altıkardeş 190 santimetre, Mame Diouf 185 santimetre ve Tarkan Serbest ise 184 santimetre boya sahip. Böylece Göztepe’de uzun boylu oyuncu sayısı artmış oldu. Sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda da 202 santimetrelik Arda Özçimen, 196 santimetre boyundaki Atınç Nukan, 1.95’lik forvet Marko Kvasina, 193 santimetrelik Erhan Gottwalt ve 188 santimetre uzunluğundaki Bayere Junior bulunuyor.

Böylece Göztepe’de 184 santimetre üzerinde 11 oyuncu yer alıyor.